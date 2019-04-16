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За "згвалтованого" через Крим Усика заступилися

1.8тЧитати матеріал російською

Видатний український тренер з боксу Дмитро Сосновський закликав припинити діставати Олександра Усика політичними питаннями.

Дмитро Сосновський і Олександр Усик

Дмитро Сосновський і Олександр Усик

24.ua

"Не подобається, коли постійно нападають на Усика. Він народився в Сімферополі, у нього там друзі, однокласники, куми. Як він повинен там поводитися? Що його за це розстріляти? Скільки можна його "гвалтувати". Він постійно одне і те ж каже, а від нього не відстануть. Він українець, уже живе в Києві, а його досі чіпають. А найголовніше, ті, що "жують", а що вони зробили для України? Він їде в Росію, перемагає, а потім їде до наших прикордонникiв і допомагає їм. Перестаньте на нього нападати, самі щось гарне зробіть", — цитує Сосновського 24.ua.

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Нагадаємо, що 10 січня 2019 року Сосновський покинув пост головного тренера чоловічої збірної України з боксу після 14 років роботи.

У листопаді минулого року Усик дав відверте інтерв'ю, в якому знову відповів на наболіле питання, чий Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги Усика над британцем Тоні Белью на сторінках кримських паблікiв у мережі розгорілася суперечка щодо батьківщини спортсмена. Прихильники окупації Росією Криму стали писати, що він не українець, а саме кримчанин.

При цьому вони вказували на позицію Усика, який уникає прямої відповіді про те, чи визнає він півострів українським або російським, відповідаючи, що "Крим - це Крим" і він належить Богу.

У січні минулого року Усик вийшов із себе після питання про Крим, "наїхавши" на журналістів за "такі собачі питання".

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Дмитро СосновськийОлександр Усик
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