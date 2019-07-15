"За Зеленського, певно": Ломаченко "під грибами" викликав ажіотаж у мережі

Український чемпіон Василь Ломаченко викликав ажіотаж серед уболівальників епічним відео в соціальній мережі Instagram.

Наш співвітчизник записав ролик для фанатів, в якому показав їм свого "брата". "Всім привіт! Хотів би вас познайомити зі своїм братом. Ви, напевно, навіть і не знали, що у мене є рідний брат. Нарешті він з'явився. І ми з ним через 30 років зустрілися. Отже, мій брат Павло", – сказав Ломаченко, показавши манекен інопланетянина.

Користувачі соцмережі оцінили гумор боксера, не втримавшись від приколів над ним. "Васю, ти під чим? А тато в курсі?", "І це все гриби", "Василю, ти ж ніби не пропускав у голову сильно", "Павло випиває? Зовсім зелений", "Ти щось курнув?", "Завжди підозрював, що ти не з цієї планети", "Павло за Зеленського, певно", "Ну одне лице", "Нарешті ти набухався", – пишуть у коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Теофімо Лопес, який обіцяв вбити Ломаченка, несподівано звернувся до Василя.

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