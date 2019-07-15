Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"За Зеленського, певно": Ломаченко "під грибами" викликав ажіотаж у мережі

32.5т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко викликав ажіотаж серед уболівальників епічним відео в соціальній мережі Instagram.

Наш співвітчизник записав ролик для фанатів, в якому показав їм свого "брата". "Всім привіт! Хотів би вас познайомити зі своїм братом. Ви, напевно, навіть і не знали, що у мене є рідний брат. Нарешті він з'явився. І ми з ним через 30 років зустрілися. Отже, мій брат Павло", – сказав Ломаченко, показавши манекен інопланетянина.

Новини
"З нізвідки": Кемпбелл обурився через Ломаченка

👽Братік Павло

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy)

Користувачі соцмережі оцінили гумор боксера, не втримавшись від приколів над ним. "Васю, ти під чим? А тато в курсі?", "І це все гриби", "Василю, ти ж ніби не пропускав у голову сильно", "Павло випиває? Зовсім зелений", "Ти щось курнув?", "Завжди підозрював, що ти не з цієї планети", "Павло за Зеленського, певно", "Ну одне лице", "Нарешті ти набухався", – пишуть у коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Теофімо Лопес, який обіцяв вбити Ломаченка, несподівано звернувся до Василя.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
26
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 до 1000 доларів.і отримав перший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого минулого місяця від Google, що працюeє вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю ....... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel