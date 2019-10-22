"З цим чуваком важко": легендарний ексчемпіон у захваті від Гвоздика і Бетербієва

Ексчемпіон світу з боксу в напівважкій вазі американець Андре Уорд поділився думкою про об'єднаний чемпіонський бій між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.

19 жовтня Гвоздик програв росіянину після трьох нокдаунів в десятому раунді і втратив чемпіонський пояс WBC.

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик Top Rank / Boxingscene

"Хороший бій. Знімаю капелюха перед обома бійцями за те, що вони пішли на ризик. Багато бійців не роблять це сьогодні, тому що не хочуть такого роду поєдинків, важких поєдинків навіть для переможця. Я бачив, в деяких моментах Гвоздик не відповідав, коли його атакували. А взагалі він відповідав до того часу, поки міг. Знімаю капелюха перед Бетербієвим. Потужний чувак, велика сила удару, фізично сильний. З цим чуваком важко мати справу в 79 кг", - сказав Андре Уорд в інтерв'ю Fighthype.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Боб Арум назвав наступного суперника Олександра Гвоздика.

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