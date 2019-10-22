Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 13:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"З цим чуваком важко": легендарний ексчемпіон у захваті від Гвоздика і Бетербієва

1.6т Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу з боксу в напівважкій вазі американець Андре Уорд поділився думкою про об'єднаний чемпіонський бій між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим.

19 жовтня Гвоздик програв росіянину після трьох нокдаунів в десятому раунді і втратив чемпіонський пояс WBC.

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик

Артур Бетербієв - Олександр Гвоздик

Top Rank / Boxingscene

"Хороший бій. Знімаю капелюха перед обома бійцями за те, що вони пішли на ризик. Багато бійців не роблять це сьогодні, тому що не хочуть такого роду поєдинків, важких поєдинків навіть для переможця. Я бачив, в деяких моментах Гвоздик не відповідав, коли його атакували. А взагалі він відповідав до того часу, поки міг. Знімаю капелюха перед Бетербієвим. Потужний чувак, велика сила удару, фізично сильний. З цим чуваком важко мати справу в 79 кг", - сказав Андре Уорд в інтерв'ю Fighthype.

Новини
Бій Гвоздик - Бетербієв: опублікована вражаюча статистика ударів

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий промоутер Боб Арум назвав наступного суперника Олександра Гвоздика.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олексій Гвоздик Артур Бетербієв Андре Уорд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel