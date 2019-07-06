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"Під**и шахраюють": Ф'юрі "наїхав" на Володимира Кличка

8.2тЧитати матеріал російською

Лінійний чемпіон в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) згадав свій бій з українським боксером Володимиром Кличком, звинувативши того в обмані.

"Кличко був крутим чемпіоном, відмінна кар'єра. Але поважаю я його як особистість? Дзуськи! Він - шахрай! З голови до п'ят шахрай, скиглій і ображенка. Перемога означає для нього так багато, що він готовий на все. Він навіть шахраювати був готовий", - цитує Ф'юрі Vringe з посиланням на Sporttalk.

Британець навів приклади

"Вони навіть на зважуванні всім набрехали. Що вони там повідомили? 112 кг? Так я в останній раз стільки важив 10 років тому. Це все ігри розуму. Навіть (тренер) дядько Пітер запитав мене: "Ти що, хіба не поїв вранці?" А я йому відповів: "Це все дурниці. Я важу 116 кг". Ми перевірили - 116,1 кг. Всьо чотко. Це тільки перше його шахраюванням. А ще у нього були такі черевики, щоб здаватися вище. І здавалося, ніби він однакового зі мною зросту (зрiст Ф'юрі 206 см, Кличко 198 см). Я йому так і сказав: "Ти накрутив ваги, ти вийшов в устілках. Що ти ще задумав?" І я мав рацію. Третє, що вони зробили - покриття рингу. У день бою я виходжу в ринг, щоб його випробувати. А там, уявіть, 4 см пінки. Він немов матрац з ефектом пам'яті. Я відразу ж сказав, що битися на ньому не зможу. Я себе відчував немов космонавт на місяці", - згадує британець.

Тайсон згадав і про те, що йому довелося битися в незручних рукавичках.

"Було вже надто пізно. Довелося вибирати: битися або відмовитися. І я сказав: "Грець з вами. Не буду відмовлятися через рукавички". І я бився в цих клятих рукавичках. Це було четверте шахраюванням. Але і це не все. Сторони мають право бути присутніми під час тейпіровання опонента. Віталій спостерігав уважно за тим, як мені тейпують руки . Але коли до Володимира пішов мій батько, той вже сидів затейпованим і в рукавичках", - розповів Фюрі.

Його батько Джон Ф'юрі влаштував скандал.

"Папа говорить мені: "Звалюємо звідси. Ці під**и шахраюють на кожному кроці". А я сиджу такий в шоці, думаю: "Блін, ну скільки це ще триватиме? Ти ж і так фаворит, мені ж і так букмекери не дають ні шансу. Але ми знову наполягли на своєму, змусили їх битися чесно. Ми побачили всi їх шахраювання, ми змусили все зробити як треба. І тоді я зрозумів, що Володимир уже програв. Що я вже переміг його, ще до початку бою. У нього на обличчі було все написано. Лузер. Адже всі його хитрощі не спрацювали. Залишилося останнє, справа за малим. І я вийшов у ринг і просто зробив свою роботу, зіграв свою роль", - підсумував Тайсон Ф'юрі.

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Нагадаємо, що 28 листопада 2015 року чемпіон світу за версіями WBA / WBO / IBF / IBO Володимир Кличко сенсаційно програв в бою з Ф'юрі. Поєдинок в Дюссельдорфі на стадіоні Esprit Arena завершився поразкою українського супертяжа за очками – 112:115, 112:115, 111:116.

Після бою Володимир визнав свою поразку і силу опонента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко шкодує, що не зміг отримати реванш з Ф'юрі, незважаючи на те, що як людина він поводиться огидно.

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Особи
Тайсон Ф'юріВолодимир Кличко
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Следующий бой цыган получит пи@ды.
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