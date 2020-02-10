Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:07
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

З боєм Усик – Чісора виникли несподівані проблеми: що трапилося

6.5т
Читати матеріал російською

Як заявив відомий промоутер Едді Гірн, швидке повернення українського суперваговика Олександра Усика на ринг не є можливим через його травму.

Очікувалося, що поєдинок українця проти британця Дерека Чісори може відбутися наприкінці березня. Однак Гірн повідомив, що на заваді цьому стоїть ушкодження Олександра. Через це дата проведення бою зсунеться: дуель відбудеться не раніше, ніж у травні.

Олександр Усик

Олександр Усик

ringside24.com

Новини
"Здачі даєш мені?" У мережі показали відео "жорстокого спарингу" Усика

"Усику потрібен час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен залагодити всі питання зі здоров'ям", – сказав Гірн, чиї слова наводить Isport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери змінили котирування на бій Олександр Усик – Дерек Чісора

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Едді Хірн Олександр Усик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
15
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oldie Mr
Oldie Mr
Дістали вже
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Янник Синнер
VS
Раду Албот
Победа Янника Синнера с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Жиль Симон
VS
Михаил Кукушкин
Победа Жиля Симона с нулевой форой
1.92 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Вашек Поспишил
Победа Даниила Медведева с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Альяж Бедене
VS
Бенуа Пэр
Тотал больше 22,5 гейма
1.75 Сделать ставку
Барнсли
VS
Бирмингем
Хозяева не проиграют
1.45 Сделать ставку
Шарлеруа
VS
Мехелен
Забьет одна из команд
1.904 Сделать ставку
Эммен
VS
Твенте
Победа хозяев
2.07 Сделать ставку
Сан-Хосе Шаркс
VS
Калгари Флэймз
Победа Калгари с нулевой форой
1.86 Сделать ставку
Ванкувер Кэнакс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.85 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Тампа-Бэй Лайтнинг
Победа Коламбуса с форой в +1,0 шайбы
1.69 Сделать ставку