З боєм Усик – Чісора виникли несподівані проблеми: що трапилося

Як заявив відомий промоутер Едді Гірн, швидке повернення українського суперваговика Олександра Усика на ринг не є можливим через його травму.

Очікувалося, що поєдинок українця проти британця Дерека Чісори може відбутися наприкінці березня. Однак Гірн повідомив, що на заваді цьому стоїть ушкодження Олександра. Через це дата проведення бою зсунеться: дуель відбудеться не раніше, ніж у травні.

Олександр Усик ringside24.com

"Усику потрібен час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен залагодити всі питання зі здоров'ям", – сказав Гірн, чиї слова наводить Isport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери змінили котирування на бій Олександр Усик – Дерек Чісора

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