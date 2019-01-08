''Якщо ви ...'' Кличко звернувся до фанатів

Екс-чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко поділився порадою щодо збереження мотивації в будь-якому виді діяльності. На думку легендарного спортсмена, головне – це те, до чого прагне людина.

"Якщо ви не одержимі своєю метою, виберіть іншу", - написав Кличко на своїй сторінці в Twitter.

If you're not obsessed with your goal, choose another! - Klitschko (@Klitschko) 7 січня 2019 р

У коментарях фоловерів відзначили, що з нетерпінням чекають на повернення Володимира в професійний бокс.

"Кличко проти Ф'юрі – 2?", "Бій-реванш з Джошуа в квітні?", "Побачимося на "Уемблі "в поєдинку з Ентоні Джошуа?" - закидали питаннями Кличко фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що його підопічний в наступному поєдинку в квітні може битися з легендарним чемпіоном Володимиром Кличком.