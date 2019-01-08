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''Якщо ви ...'' Кличко звернувся до фанатів

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Екс-чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко поділився порадою щодо збереження мотивації в будь-якому виді діяльності. На думку легендарного спортсмена, головне – це те, до чого прагне людина.

"Якщо ви не одержимі своєю метою, виберіть іншу", - написав Кличко на своїй сторінці в Twitter.

Новини
У мережі згадали єдиний раз, коли Віталій Кличко сказився у ринзi

У коментарях фоловерів відзначили, що з нетерпінням чекають на повернення Володимира в професійний бокс.

"Кличко проти Ф'юрі – 2?", "Бій-реванш з Джошуа в квітні?", "Побачимося на "Уемблі "в поєдинку з Ентоні Джошуа?" - закидали питаннями Кличко фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що його підопічний в наступному поєдинку в квітні може битися з легендарним чемпіоном Володимиром Кличком.

Особа
Володимир Кличко
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