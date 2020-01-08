"Якийсь бомж!" Кривдник Кличка образив Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі жорстко образив обов'язкового претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.

Агресивну реакцію британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі і узбекистанським боксером Баходіром Жалоловим. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.

Тайсон Ф'юрі назвав Усика "бомжем"

"Може, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якби ви не поставили вище за мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій в супертяжах, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі, чиї слова наводить BoxingScene.

Валькарсель поспішив пояснити, що позбавлення Тайсона Ф'юрі статусу обов'язкового претендента було викликано його контрактними зобов'язаннями, які не дозволяють йому в найближчому майбутньому битися за титул WBO або ж з суперниками з рейтингу організації.

"Чемп, ми тебе дуже поважаємо, але ти зараз недоступний... У цьому причина того, чому WBO прибрало тебе з рейтингів. До речі, чемп, удачі!", – зазначив Валькарсель.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Ф'юрі одноголосним рішенням суддів переміг українця Володимира Кличка і відібрав у нього п'ять чемпіонських поясів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер назвав найбільш вірогідну дату і місце бою Усика.

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