Як Шелестюк бив мексиканця: кращі моменти і повний бій на відео

Знаменитий український боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) на вечорі боксу в США впевнено переміг мексиканця Мартіна Анхела Мартінеса (19-17-1, 12 KO).

33-річний уродженець Макіївки тріумфально повернувся в ринг після 19-місячної перерви в кар'єрі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на кращі моменти бою, а також представляємо повний запис поєдинку.

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Нагадаємо, що Тарас – бронзовий призер Олімпіади-2012 в Лондоні. На професійному рингу він провів 16 боїв і у всіх переміг, десять раз – нокаутом.

У липні 2017 року Шелестюк, який володіє чемпіонським титулом WBO NABO в напівсередній вазі, здобув яскраву перемогу над Хесусом Альваресом Родрігесом.

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