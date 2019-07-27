"Я попрощався з життям": на легендарного боксера скоєно збройний напад

Легенда світового боксу, екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях мексиканець Хуліо Сезар Чавес був пограбований напередодні в Мехіко.

Хуліо Сезар Чавес (ліворуч) в бою проти Флойда Мейвезера

"Я тільки що став жертвою нападу, після того, як до моєї голови приставили пістолет. У мене вихопили годинник і забрали ланцюжок. Без сумнівів, на секунду я попрощався з життям", – призводить BoxingScene слова Чавеса після інциденту.

Пограбування сталося в декількох кілометрах від міжнародного аеропорту Мехіко. Машину боксера заблокував мотоцикл, після чого було скоєно напад.

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Також постраждав член команди Чавеса Хорхе Пенья. У нього відібрали годинник і мобільний телефон. Два роки тому злочинцями був застрелений брат боксера Рафаель Чавес.

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