"Я не вірю": Гвоздик жорстко пройшовся по Нгумбу

Український чемпіон напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик знову висловив сумніви в тому, що його останній суперник Дуду Нгумбу отримав травму під час бою.

Наш співвітчизник залишився незадоволеним результатом поєдинку, який відбувся 30 березня і завершився відмовою француза в п'ятому раунді.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

"Коли ти чемпіон – з'являється відповідальність, люди вже чекають якогось видовища, перформансу, а на цьому рівні не хочеться одразу "бігти із закритим забралом" на супротивника. Тобто треба спочатку придивитися, що я і робив перші декілька раундів. І до того моменту, коли я почав підбирати якісь ключики, мабуть, Нгумбу відчув це. Я не вірю в травму. У мене є з цього приводу великі сумніви. І залишився неприємний осад", – цитує Гвоздика "Сегодня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик був у захваті від перемоги свого співвітчизника Василя Ломаченка в поєдинку проти Етоні Кролли.

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