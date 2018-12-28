''Я можу вдарити'': американський чемпіон пригрозив Ломаченку

Чемпіон світу за версією WBA у другій напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс, готуючись до бою проти мексиканця Абнера Мареса, зробив низку зухвалих заяв, зокрема й про українця Василя Ломаченка.

Джервонта Девіс

"Сила, швидкість, рух. Я просто кращий, ніж Ломаченко. Я не з тих хлопців, які недооцінюють своїх суперників. Я знаю, із ким мені має бути зустріч. Я можу вдарити сильніше, ніж Деонтей Уайлдер. Думаю, я кращий у 130 і 135 фунтах", — заявив американський боєць.

"гарний жарт" — Василь Ломаченко

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA у квітні 2018-го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

Нагадаємо, що Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши Хосе Педрасу 8 грудня у Нью-Йорку.