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22 січня • оновлено в 12:00
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"Я буду першим": Джошуа кинув виклик Усику

1.6т
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Британський чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа кину виклик українцю Олександру Усику, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO.

"Він є найкращим боксером крузервейта, якого я бачив, і я хочу битися з ним після його переходу в суперважку вагу. Люди говорять про те, що це не його вагова категорія, але погляньте, чого досяг Евандер Холіфілд, він неймовірний боєць", – заявив Джошуа в інтерв'ю SkySports.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

fightnews.info

Він також вважає, що перспективи Усика в цій ваговій категорії стануть зрозумілі після поєдинків з найсильнішими боксерами дивізіону.

"Ніхто не має право говорити, що Усик не здатний на великі справи. Про його потенціал в цьому дивізіоні можна буде говорити тільки після поєдинків з великими хлопцями, і я буду першим його випробуванням", – додав Джошуа.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, інший британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі принизливо висловився про Олександра Усика, заявивши, що йому не цікаво битися з нашим боксером.

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Тема
WBO
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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Махно Володимир
Махно Володимир
я всегда горячо болел за братьев Кличко, а вот Усик мне противен, особенно как ватная биомасса. собака чужеродная. живет в Украине, ест наш хлеб и кусается. С удовольствием буду болеть за Джошуа. Хочу чтобы Усику епало разбили его ватно-провославно-скрепное!
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