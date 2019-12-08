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8 грудня • оновлено в 14:29
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WBО поставила ультиматум Джошуа через бiй з Усиком

WBО поставила ультиматум Джошуа через бiй з Усиком
Президент Всесвітньої боксерської організації закрив питання поєдинку з українцем
6.3т Читати матеріал російською

Президент WBO Франсиско Валкарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести негайну захист титулу проти офіційного претендента українця Олександра Усика.

"Буря в пустелі закінчилася. Починається битва зобов'язань. Обов'язковий претендент від WBO – Олександр Усик. Бій повинен відбутися протягом 180 днів", – написав в Twitter глава Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Сам британець лаконічно відреагував на таке, заявивши, що це "не проблема".

Таким чином зустріч Джошуа - Усик повинен пройти не пізніше 4 червня.

Новини
"Вставай і бийся, шмаркач": Усик зіткнувся з Чісорою перед боєм Джошуа-Руїс

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій-реванш за чемпіонські пояси IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі пройшов в арабському Ер-Ріяді і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.

Руїс заявив, що поразка від Ентоні пов'язано з відсутністю належних тренувань і регулярним порушенням тренувального графіка.

Пізніше були опубліковані кращі моменти бою, а також з'явилася повна запис зустрічі.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

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Читайте всі новини по темі "WBO" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Теми
WBO Усик - Джошуа
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик
Місце
Саудівська Аравія
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Джошуа прибьет кремлёвского пи дораса
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Червоний Данило
Червоний Данило
усик лошара. ему не одолеть Джошуа! он очкует! ватный клоун!
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