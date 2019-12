WBО поставила ультиматум Джошуа через бiй з Усиком

Президент WBO Франсиско Валкарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести негайну захист титулу проти офіційного претендента українця Олександра Усика.

"Буря в пустелі закінчилася. Починається битва зобов'язань. Обов'язковий претендент від WBO – Олександр Усик. Бій повинен відбутися протягом 180 днів", – написав в Twitter глава Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Clash of the Dunes is over..now clash of mandatories will be next..WBO mandatory challenger @usykaa with in 180 days .. @EddieHearn , @DAZN_USA , @SkySportsBoxing @ESPNKnockOut , @danrafaelespn , @JakeNDaBox , @LoMejorDelBoxeo

Сам британець лаконічно відреагував на таке, заявивши, що це "не проблема".

🇬🇧 🇺🇦 Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days ...



'Let's rock and roll, no problem' pic.twitter.com/7p6lrem1Yq