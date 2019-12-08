WBО поставила ультиматум Джошуа через бiй з Усиком

Президент WBO Франсиско Валкарсель заявив, що Ентоні Джошуа повинен провести негайну захист титулу проти офіційного претендента українця Олександра Усика.

"Буря в пустелі закінчилася. Починається битва зобов'язань. Обов'язковий претендент від WBO – Олександр Усик. Бій повинен відбутися протягом 180 днів", – написав в Twitter глава Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Сам британець лаконічно відреагував на таке, заявивши, що це "не проблема".

🇬🇧 🇺🇦 Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days ...



'Let's rock and roll, no problem' pic.twitter.com/7p6lrem1Yq - All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) December 8, 2019

Таким чином зустріч Джошуа - Усик повинен пройти не пізніше 4 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій-реванш за чемпіонські пояси IBF / WBO / WBA в суперважкій вазі пройшов в арабському Ер-Ріяді і завершився впевненою перемогою британського боксера за очками.

Після бою британець, коментуючи свій успіх, відзначив заслуги Володимира Кличка.

Руїс заявив, що поразка від Ентоні пов'язано з відсутністю належних тренувань і регулярним порушенням тренувального графіка.

Пізніше були опубліковані кращі моменти бою, а також з'явилася повна запис зустрічі.

В андеркарті цієї битви росіянин Олександр Повєткін сенсаційно уникнув поразки, звівши бій з Майклом Хантером внічию.

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