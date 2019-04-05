WBA дивно вчинила з Кличком

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) потрапила в незрозумілу ситуацію з легендарним Володимиром Кличком.

Організація оголосила про призначення українського екс-чемпіона технічним консультантом президента WBA Жілберто Мендоси. Відповідна інформація була опублікована на офіційному сайті асоціації.

Володимир Кличко

Однак через три доби інформація про Володимира була видалена, а в самій WBA зазначили, що Кличко-молодший не входить до її складу. "Минулого тижня президент організації призначив нову раду правління. Можливо, саме у зв'язку з цим і виникла плутанина щодо ролі Володимира Кличка. Ми хотіли б уточнити, що Кличко – вірний друг нашої організації, але він не директор, не радник, не співробітник WBA", – наводить текст заяви асоціації vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський чемпіон Деонтей Уайлдер готовий вийти в ринг проти Володимира Кличка в разі повернення українця в бокс.

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