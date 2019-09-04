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4 вересня • оновлено в 18:08
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"Вз***ати росіянина": американський боксер кинув виклик Ломаченку

3.8т Читати матеріал російською

Американський легковаговик Девін Хейні висловив упевненість у тому, що зможе перемогти українського суперчемпіона Василя Ломаченка.

20-річний проспект має намір вийти на ринг проти нашого співвітчизника після перемоги над росіянином Зауром Абдуллаєвим. У бою 13 вересня буде розіграно статус обов'язкового претендента на пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), яким володіє Василь.

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Василь Ломаченко та Девін Хейні

Василь Ломаченко та Девін Хейні

Boxing Scene

"Я впевнений, що зможу побити Ломаченка. Крапка. Поєдинок проти Заура Абдуллаєва дасть нам можливість боротися за чемпіонський титул. І після того, як ми виграємо цей бій, ми чекаємо на зустріч із Василем Ломаченком у поєдинку щонайменше за три чемпіонські пояси з чотирьох. Але зараз треба тренуватися, щоб вз***ати Абдуллаєва", – наводить слова Хейні Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси у легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

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Василь Ломаченко
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
И я говорил, что Ломаченко - россиянин! Ну, а раз америкосы так считают...
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Dell Alex
Dell Alex
20-летний? Ох, что-то сомнительно...
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