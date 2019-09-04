"Вз***ати росіянина": американський боксер кинув виклик Ломаченку

Американський легковаговик Девін Хейні висловив упевненість у тому, що зможе перемогти українського суперчемпіона Василя Ломаченка.

20-річний проспект має намір вийти на ринг проти нашого співвітчизника після перемоги над росіянином Зауром Абдуллаєвим. У бою 13 вересня буде розіграно статус обов'язкового претендента на пояс за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), яким володіє Василь.

Василь Ломаченко та Девін Хейні Boxing Scene

"Я впевнений, що зможу побити Ломаченка. Крапка. Поєдинок проти Заура Абдуллаєва дасть нам можливість боротися за чемпіонський титул. І після того, як ми виграємо цей бій, ми чекаємо на зустріч із Василем Ломаченком у поєдинку щонайменше за три чемпіонські пояси з чотирьох. Але зараз треба тренуватися, щоб вз***ати Абдуллаєва", – наводить слова Хейні Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси у легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

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