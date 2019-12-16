"Взагалі не зрозумів": Ломаченка спантеличила перемога Лопеса

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що йому важко оцінити американця Теофімо Лопеса в бою з Річардом Коммі з Гани.

Анонсуючи поєдинок проти Лопеса-молодшого, який намічено на квітень майбутнього року, наш співвітчизник зазначив, що взагалі нічого не зрозумів у поєдинку Теофімо 14 грудня.

. @VasylLomachenko officially welcomes @TeofimoLopez "to my club" 😂 and has very specific plans for 2020:



🥊 Unification fight with Lopez in April

🥊 A showdown with @Gervontaa pic.twitter.com/3nJkm24qkN - Top Rank Boxing (@trboxing) 15 грудня 2019 р

"Звичайно, я хочу з ним побитися. Тепер він чемпіон. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні. Не можу пояснити, що побачив у Лопесі в поєдинку проти Коммі, тому що це тривало всього пару раундів. Взагалі не зрозумів, що сталося. Ось, за що ми любимо бокс. Він завжди славиться міццю. Він розумний боксер. Але це залежить від опонента. У 2020 році я хочу об'єднати пояси та організувати поєдинок проти Жервонти Девіса", – сказав Василь в ефірі телеканалу ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі у другому раунді, після чого змусив Василя Ломаченка піднятися на ринг.

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