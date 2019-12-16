Головна Новини
17 грудня • оновлено в 00:40
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Взагалі не зрозумів": Ломаченка спантеличила перемога Лопеса

1.2т
Читати матеріал російською

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що йому важко оцінити американця Теофімо Лопеса в бою з Річардом Коммі з Гани.

Анонсуючи поєдинок проти Лопеса-молодшого, який намічено на квітень майбутнього року, наш співвітчизник зазначив, що взагалі нічого не зрозумів у поєдинку Теофімо 14 грудня.

Новини
"Вийде в ринг зі звіром": промоутер назвав новий бій Ломаченка

"Звичайно, я хочу з ним побитися. Тепер він чемпіон. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні. Не можу пояснити, що побачив у Лопесі в поєдинку проти Коммі, тому що це тривало всього пару раундів. Взагалі не зрозумів, що сталося. Ось, за що ми любимо бокс. Він завжди славиться міццю. Він розумний боксер. Але це залежить від опонента. У 2020 році я хочу об'єднати пояси та організувати поєдинок проти Жервонти Девіса", – сказав Василь в ефірі телеканалу ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі у другому раунді, після чого змусив Василя Ломаченка піднятися на ринг.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги