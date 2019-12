"Взагалі не зрозумів": Ломаченка спантеличила перемога Лопеса

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що йому важко оцінити американця Теофімо Лопеса в бою з Річардом Коммі з Гани.

Анонсуючи поєдинок проти Лопеса-молодшого, який намічено на квітень майбутнього року, наш співвітчизник зазначив, що взагалі нічого не зрозумів у поєдинку Теофімо 14 грудня.

. @VasylLomachenko officially welcomes @TeofimoLopez "to my club" 😂 and has very specific plans for 2020:



🥊 Unification fight with Lopez in April

🥊 A showdown with @Gervontaa pic.twitter.com/3nJkm24qkN