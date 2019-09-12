"Втомився чути": легенда боксу нахабно висловився про Ломаченка

Легендарний американський тренер Фредді Роуч, який, зокрема, працює з філіппінцем Менні Пак’яо, не вважає Василя Ломаченка кращим боксером планети.

За словами наставника Пакмена, йому набридли подібні розмови, і він хотів би влаштувати бій свого зоряного підопічного з українським суперчемпіоном.

Василь Ломаченко Top Rank

"Я б хотів, щоб Менні побився з Хорхе Лінаресом. Тому що він один із тих, кого тренував власний батько. І з Ломаченком. Я втомився чути, що він кращий боксер світу, тому що це не так", – наводить слова прославленого боксерського фахівця видання Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відверто висловився про договірні бої в боксі, згадавши поєдинок Тайсона Ф'юрі і Володимира Кличка.

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