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12 вересня • оновлено в 16:22
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"Втомився чути": легенда боксу нахабно висловився про Ломаченка

1.8т Читати матеріал російською

Легендарний американський тренер Фредді Роуч, який, зокрема, працює з філіппінцем Менні Пак’яо, не вважає Василя Ломаченка кращим боксером планети.

За словами наставника Пакмена, йому набридли подібні розмови, і він хотів би влаштувати бій свого зоряного підопічного з українським суперчемпіоном.

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Top Rank

"Я б хотів, щоб Менні побився з Хорхе Лінаресом. Тому що він один із тих, кого тренував власний батько. І з Ломаченком. Я втомився чути, що він кращий боксер світу, тому що це не так", – наводить слова прославленого боксерського фахівця видання Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відверто висловився про договірні бої в боксі, згадавши поєдинок Тайсона Ф'юрі і Володимира Кличка.

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Особи
Василь Ломаченко Фредді Роуч
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