"Всі бажають об'єднання": Гвоздик розповів про бій з росіянином

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик поділився думками про свій наступний бій проти чемпіона світу за версією IBF росіянина Артура Бетербієва.

В інтерв'ю # ZeRingШоу українець заявив, що йому належить провести найважчий поєдинок у житті.

"Це буде суперкрутий поєдинок, і я відчуваю "пограничні" почуття. І класно, і розумієш, з ким тобі доведеться зустрітися. Але сьогодні настав час це зробити. Зараз я на піку, Артур теж на піку. Чому б нам не виявити найсильнішого", - зазначив Гвоздик.

Олександр Гвоздик Top Rank

Олександр додав, що останні події в боксі дозволяють говорити про якусь тенденцію:

"У професійному боксі зараз склалася така тенденція, що складно прогнозувати, хто топовий боєць, а хто - ні. Все бажають об'єднання поясів. Всі говорили про суперсерії, але в полутяжах її зробити складно. Тож наш бій стане першим кроком до реалізації ідеї об'єднання титулів".

Також Гвоздик розповів про найближчі плани:

"Зараз я в Україні. 29 липня вилітаю в США. Трохи часу займе адаптація, потім почнемо підготовку до бою. У нас з тренером буде близько 2,5 місяця на підготовку".

Нагадаємо, бій Олександра Гвоздика і Артура Бетербієва відбудеться в США 18 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українець Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі і закликав пишатися поїздками в Росію.

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