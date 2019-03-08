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"Все просто": Ломаченко красиво поставив на місце бійця Мейвезера

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Український чемпіон Василь Ломаченко висміяв легендарного американця Флойда Мейвезера і бійця його промоутерської компанії Джервонту Девіса.

Наш співвітчизник, коментуючи відмову "Танка" від бою, зазначив, що його можливий опонент ставить на перше місце фінансові умови, а не спорт.

"Все просто. Вони бізнесмени. Вони не спортсмени, вони тут просто заробляють гроші. Я – спортсмен, атлет – хочу битися проти кращих з кращих. Для історії, для спадщини", – наводить слова Ломаченка vringe.com.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Відзначимо, що Девіс є володарем чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джервонта Девіс був оголошений в розшук поліцією США після того, як 17 лютого в одному з торгових центрів напав на одного з відвідувачів.

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Особи
Василь ЛомаченкоДжервонта ДевiсФлойд Мейвезер
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