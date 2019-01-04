''Вразливий'': непереможений супертяж кинув виклик Усику

Американський боксер польського походження Адам Ковнацкі хоче битися з українцем Олександром Усиком. Непереможений супертяж назвав слабкі місця нашого спортсмена.

"Я не боюся такого поєдинку. Усик вразливий, коли знаходиться під тиском. Ви могли бачити це проти Тоні Белью, або коли він бився з Майрісом Брієдісом. Фантастичне кардіо, але не фантастичний захист", - цитує Ковнацкі FightNews.

Олександр Усик instagram.com/lomus_17

Новини Непереможений чемпіон готовий повернутися у ринг заради бою з Усиком

Свій наступний поєдинок 29-річний американець проведе проти співвітчизника Джеральда Вашингтона. Бій відбудеться 26 січня в Нью-Йорку на арені "Barclays Center" в андеркарті поєдинка Кіт Турман - Хосесіто Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL: