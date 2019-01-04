''Вразливий'': непереможений супертяж кинув виклик Усику

Американський боксер польського походження Адам Ковнацкі хоче битися з українцем Олександром Усиком. Непереможений супертяж назвав слабкі місця нашого спортсмена.
"Я не боюся такого поєдинку. Усик вразливий, коли знаходиться під тиском. Ви могли бачити це проти Тоні Белью, або коли він бився з Майрісом Брієдісом. Фантастичне кардіо, але не фантастичний захист", - цитує Ковнацкі FightNews.
Олександр Усик
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Свій наступний поєдинок 29-річний американець проведе проти співвітчизника Джеральда Вашингтона. Бій відбудеться 26 січня в Нью-Йорку на арені "Barclays Center" в андеркарті поєдинка Кіт Турман - Хосесіто Лопес.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик переміг нокаутом Тоні Белью 10 листопада в Манчестері.
Після перемоги український боксер прийняв рішення перейти в суперважку вагову категорію, щоб поміряються силами з кращими спортсменами світу в цій вазі.
Колишній чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі Пол Маліньяджі дав свій прогноз на перехід українця Олександра Усика з першої важкої ваги в хевівейт. Італійський боксер оптимістично налаштований щодо зміни ваговій категорії нашого спортсмена.