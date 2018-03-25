Володимиру Кличку - 42: в мережі згадали кращі нокаути в кар'єрі

Легендарний український боксер Володимир Кличко в неділю, 25 березня, святкує своє 42-річні.

За цей час "Доктор Сталевий молот" провів 69 боїв. У них він здобув 64 перемоги, 54 серед яких завершилися достроково. "Обозреватель" пропонує своїм читачам насолодитися яскравою відеонарізкою найбільш ефектних нокаутів у кар'єрі Кличка.

Нагадаємо, що Володимир прийняв рішення про відхід на пенсію через 3 місяці після того, як зазнав поразки від Ентоні Джошуа . Таким чином останній бій Кличка датується 29 квітня 2017 року.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Володимир Кличко

Як повідомляв "Обозреватель" Кличко і Шварценеггер влаштували боротьбу на вечірці.