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18 травня • оновлено в 19:35
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"Влаштовувати переполох": Чісора назвав "проблему" Володимира Кличка

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Британський суперважковаговик Дерек Чісора здивувався, що легендарний українець Володимир Кличко так рано завершив боксерську кар'єру.

"Володимир – хороший боксер, який знаходиться в хорошій формі. Його проблема, і вона очевидна, в його ранньому завершенні кар'єри. Він все ще міг би влаштовувати переполох у суперважкому дивізіоні. Я не можу зрозуміти, чому він відмовився продовжувати, адже він програв лише Тайсону Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Якби він повернувся, то зміг би нокаутувати деяких суперників", – цитує слова Чісори видання SkySports.

Володимир Кличко і Дерек Чісора

Володимир Кличко і Дерек Чісора

YouTube

Він зазначив, що не заперечує проти спарингів між Олександром Усиком, який стане наступним суперником британця, і Володимиром Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко-молодший зізнався, що допомагає Усику в підготовці до бою з Чісорою, і розповів, на яких умовах він цим займається.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Усик Володимир Кличко Дерек Чісора
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