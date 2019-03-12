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"Виявилося складно": зухвалий британець розповів про проблеми перед боєм з Ломаченком

1.2тЧитати матеріал російською

Британець Ентоні Кролла продовжує демонструвати впевненість у перемозі над Василем Ломаченком в поєдинку, який відбудеться 12 квітня.

Претендент заявив, що вибрав для чемпіонського бою найбільш вдалий час.

"Виявилося складно": зухвалий британець розповів про проблеми перед боєм з Ломаченком

"Взагалі Ломаченко бився з боксерами, які мають різні стилі в рингу. Це я зараз про Педрасу та Лінареса. Але це може мені тільки допомогти. Думаю, що в день бою я буду більшим фізично і спробую використовувати свої переваги. Для цього бою виявилося складно знайти підходящого спаринг-партнера. Тут не можна просто покликати 5-8 лівшів, тому що Ломаченко робить те, що ніхто інший не робить", – наводить слова Кролл Behind The Gloves.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко зробив відверте зізнання про своє самому бажаному суперника напередодні поєдинку проти Кролли.

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Особи
Ентоні КроллаВасиль Ломаченко
Джерело
Джерело:"Телеграф"
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