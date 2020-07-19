МоваЯзык

Топтеми:

Віталію Кличку – 49: найпотужнішi нокаути легендарного чемпіона

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
2,1 т.
Віталій Кличко

Віталій Кличко святкує день народження.

19 липня виповнюється 49 років легендарному українському боксеру, "вічному" чемпіону світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC), а тепер "просто" меру Києва Віталію Кличку.

Кличко-старший почав свою професійну кар'єру в 1996 році і завершив її в 2012-му. За цей час провів 47 боїв, програвши усього в двох. 41 поєдинок із 45 Кличко завершив достроковою перемогою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися підбіркою найпотужніших нокаутів від знаменитого українця.

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Віталій Кличко провів у вересні 2012 року. У Москві на арені спорткомплексу "Олімпійський" українець нокаутував представника Німеччини Мануеля Чарра (21-1-0, 11 КО).

Раніше Віталій Кличко показав, як виріс його молодший син Максим.

Віталій Кличко
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Бокс