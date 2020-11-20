Віталій Кличко про Усика: я знаю Олександра, і він – патріот

Легендарний боксер і мер Києва Віталій Кличко вважає Олександра Усика патріотом України.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "НАШ" він заявив, що наше суспільство дуже політизоване, тому далеко не всі висловлювання подобаються людям. За словами Кличка-старшого, думки Усика пов'язані виключно з Україною.

"Наше суспільство настільки політизоване, люди намагаються приліпити багато речей. Може, комусь не подобається, що він ходить не в ту церкву або щось не так говорить. Можливо, що він щось не так сказав, але я знаю його, і він – патріот. Він асоціює себе з Україною й інших думок на цю тему у нього немає. Ми повинні подякувати Олександру, де б він не перебував", – вважає Віталій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик розповів, кого з братів Кличків він зміг би побити.