"Виродок": Тайсон Ф'юрі висловився про Конора МакГрегора

Чемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі вельми оригінальним чином висловився про свою дружбу зі скандальним бійцем ММА ірландцем Конором Макгрегором.

"Конор завжди хвалить мене. Він - неймовірний боєць і мій друг. Макгрегор підтримує мене, а я відповідаю йому тим же. Він - той ще виродок. Хоча, якщо подумати, і я такий же. Я зустрічався з ним багато разів. Ми випивали разом дуже часто ", - наводить слова Тайсона Behind The Gloves .

Ф'юрі – Кличко

Як повідомляв OBOZREVATEL, лінійний чемпіон в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) згадав свій бій з українським боксером Володимиром Кличком, звинувативши того в брехні.

"Кличко був крутим чемпіоном, відмінна кар'єра. Але поважаю я його як особистість? Фигушки! Він - шахрай! З голови до п'ят шахрай, скиглій і ображенка. Перемога означає для нього так багато, що він готовий на все. Він навіть шахраювати був готовий. Навколо бою було стільки брехні", - цитує Ф'юрі Vringe з посиланням на Sporttalk.

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