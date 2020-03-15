Чісора розповів, що зробить в бою з Усиком

Британський суперважковаговик Дерек Чісора пообіцяв побити українця Олександра Усика в рингу.

Усик - Чісора t.me/Usyk17

"Я збираюся нокаутувати його. Моя мета - вимкнути йому світло. Я буду бити його по всьому тілу. По руках, плечах, по носі - всюди. Це буде один з кращих боїв за останні десять років. Ось побачите", - цитує Чісору BoxingNews 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про бій Усик - Чісора вже було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні. Букмекери вже опублікували котирування на цей поєдинок.

Спочатку поєдинок повинен був пройти в кінці березня. Однак Олександру завадило повернутися пошкодження.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні

Раніше непереможного кримчанина засікли в аеропорту Лондона в медичній масці, стилізованій під маску супергероя.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!