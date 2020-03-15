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15 березня • оновлено в 12:53
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Чісора розповів, що зробить в бою з Усиком

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Британський суперважковаговик Дерек Чісора пообіцяв побити українця Олександра Усика в рингу.

Усик - Чісора

Усик - Чісора

t.me/Usyk17

"Я збираюся нокаутувати його. Моя мета - вимкнути йому світло. Я буду бити його по всьому тілу. По руках, плечах, по носі - всюди. Це буде один з кращих боїв за останні десять років. Ось побачите", - цитує Чісору BoxingNews 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про бій Усик - Чісора вже було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні. Букмекери вже опублікували котирування на цей поєдинок.

Спочатку поєдинок повинен був пройти в кінці березня. Однак Олександру завадило повернутися пошкодження.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні

Раніше непереможного кримчанина засікли в аеропорту Лондона в медичній масці, стилізованій під маску супергероя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
Місце
Англія
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Молодец, все нормальные украинцы будут за тебя, бей вату!
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