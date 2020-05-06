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6 травня • оновлено в 23:25
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"Відправить спати": Ємельяненко захотів побитися з Тайсоном

3.2т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко заявив про бажання побитися з легендарним Майком Тайсоном, який раніше оголосив про повернення на ринг.

"Поки що це моє бажання. Це великий боксер, який зробив дуже великий внесок у спорт, у бокс. На просторах інтернету я побачив, як він показує свою нинішню майстерність, працюючи на лапах. Для мене була б честь вийти на ринг з такою легендарною і видатною людиною, як Майк Тайсон", – сказав Ємельяненко-молодший в інтерв'ю на YouTube-каналі "Ушатайка".

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

@alexemelyanenko

Він також прокоментував нинішній рівень майстерності американського боксера і розповів, що потрібно робити, щоб не бути нокаутованим в бою з ним.

"Дуже швидкий, жорсткий, сильний. Але вже не такий рухливий на ногах. Тому він і погодився вийти на чотирьохраундовий бій. Найголовніше – перед ним не застоюватися. Тому що якщо він наздожене, то відправить мене спати. Це я розумію", – додав росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко мав побитися з Магомедом Ісмаїловим 3 квітня в Москві, проте поєдинок був перенесений на пізнішу дату через пандемію коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Емельяненко Майк Тайсон
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
І цей поц, бажаючи битись з пенсіонером, ще патякає про "гарматне м'яса" у ранніх двобоях Кличків! Тайсон хоче просто зрубати бабла, яке свого часу бездарно розтринькав. А цей ....удак просто хоче легкої слави.
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