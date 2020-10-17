Відправимо цього виродка назад в Україну, – тренер Лопеса про Ломаченка

Батько і тренер чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) напередодні бою проти володаря поясів WBA, WBC і WBO Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) образив українця.

Теофімо Лопес-старший заявив, що все, що він передбачав, збулося, і його син збирається нокаутувати Василя в поєдинку 17 жовтня.

"Ми збираємося піднятися на новий рівень, як говорив мій син. Покажемо йому любов і відправимо цього виродка назад в Україну. Я скажу Папаченку (Анатолій Ломаченко – прим. Ред.), щоб відправив його назад в школу танців", – сказав Лопес-старший в ефірі Youtube-канала Fino Boxing.

Поєдинок Ломаченко – Лопес за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі відбудеться в ніч на 18 жовтня і буде показаний по MEGOGO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко ледь не зніс огорожу під час традиційної дуелі поглядів з Лопесом.

Раніше Теофімо заявив, що поставить гроші на те, що йому вдасться нокаутувати Василя Ломаченка до закінчення третього раунду їх поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.