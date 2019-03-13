Відповів вискочці: Ломаченко красиво поставив на місце бійця Мейвезера

Український легкоатлет Василь Ломаченко категорично відреагував на слова непереможного американця Джервонти Девіса, який виступив з погрозами на адресу нашого боксера.
Чемпіон світу в легкій вазі закликав бійця легендарного Флойда Мейвезера вийти на ринг. "Ви знаєте, він тільки й робить те, що говорить, говорить, говорить... Якщо ти готовий битися, я чекаю на тебе. Я готовий спуститися в його вагу. У будь-який час я готовий до бою. У якому порядку я б розставив Теофімо Лопеса, Джервонту Девіса та Майкі Гарсія? Майкі, Майкі, Майкі... Решта двоє – ні про що", – сказав Ломаченко для Behind The Gloves.
"Ломаченко відповів вискочці", – так підписали ролик автори Instagram-групи Ukrainian Boxing News.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав Джервонту Девіса та його промоутера легендарного Флойда Мейвезера бізнесменами, а не атлетами. Тим самим українець категорично відповів на питання щодо своєї відмінності від двох представників США.
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