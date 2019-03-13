МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Відповів вискочці: Ломаченко красиво поставив на місце бійця Мейвезера

1.5тЧитати матеріал російською

Український легкоатлет Василь Ломаченко категорично відреагував на слова непереможного американця Джервонти Девіса, який виступив з погрозами на адресу нашого боксера.

Чемпіон світу в легкій вазі закликав бійця легендарного Флойда Мейвезера вийти на ринг. "Ви знаєте, він тільки й робить те, що говорить, говорить, говорить... Якщо ти готовий битися, я чекаю на тебе. Я готовий спуститися в його вагу. У будь-який час я готовий до бою. У якому порядку я б розставив Теофімо Лопеса, Джервонту Девіса та Майкі Гарсія? Майкі, Майкі, Майкі... Решта двоє – ні про що", – сказав Ломаченко для Behind The Gloves.

"Ломаченко відповів вискочці", – так підписали ролик автори Instagram-групи Ukrainian Boxing News.

Новини
"Змушувати круто": Ломаченко зробив зізнання про свої бої

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко назвав Джервонту Девіса та його промоутера легендарного Флойда Мейвезера бізнесменами, а не атлетами. Тим самим українець категорично відповів на питання щодо своєї відмінності від двох представників США.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Василь ЛомаченкоФлойд МейвезерДжервонта Девiс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки