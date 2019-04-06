Відомий український важковаговик виграв бій нокаутом

Відомий український боксер Любомир Пінчук (10-1, 7 КО) переміг американського важковаговика Ентоні Троттера (3-5, 0 КО).

Бій пройшов в Моргантаунi (Західна Вірджинія, США) і завершився нокаутом від нашого співвітчизника у 3-му раунді.

"Дякую всім, хто підтримував мене в бою минулої ночі. А також хочу сказати велике спасибі за спеціальну футболку Chin-Checkers в українських кольорах", - прокоментував результат поєдинку 22-річний уродженець Львова.

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Нагадаємо, що 3 березня Любомир побив 37-річного Теда Беркхаузена (5-6-2, 1 КО) і захистив чемпіонський титул Північноамериканської федерації боксу в першій важкій вазі. Наступний поєдинок Пінчука запланований на 13 липня

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