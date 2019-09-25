Відомий український боксер здобув перемогу кривавим нокаутом - опубліковано відео

Відомий український боксер середньої ваги Андрій Великовський (14-2-1, 8 KO) нокаутував мексиканця Хосе Кастанеду (14-12-2, 5 КО).

Поєдинок на вечорі боксу Sparta Boxing Promotions у Києві завершився в 7-му раунді, коли 25-річному уродженцю Маріуполя вдався потужний удар зліва. Лікар відмовився випускати боксера з Мексики на 8-й раунд через серйозне розсічення.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини Відомий український боксер програв кривавий бій за чемпіонський титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні минулого року Великовський (13-2-1, 8 КО) у Франції завоював пояс WBC Francophone, після чого глядачі закидали команду киянина стільцями.

14 жовтня 2018-го Великовський не зміг завоювати чемпіонський пояс WBA Continental. Поєдинок у середній вазі на вечорі боксу в Нарві (Естонія) проти білоруса Миколи Веселова (8-0-1, 4 КО) завершився внічию.

Раніше Андрій здобув яскраву перемогу нокаутом над фінським боксером Генрі Кекалайненом (10-5, 4 КО). Поєдинок пройшов на вечорі боксу в Гельсінкі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!