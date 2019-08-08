Відомий американський боксер посварився з промоутером з Одеси і пішов до суду

Американський боксер-суперважковаговик Джаррелл Міллер розповів про судовий розгляд зі своїм колишнім промоутером, уродженцем Одеси Дмитром Салітою.

За словами Міллера, він припинив співпрацю з Салітою і став вільним агентом.

"Дмитро Саліта дбає не про боксерів, а про те, щоб набити свої кишені грошима. Це не те, чого я хочу. Я люблю бокс, тому якщо я зробив помилку, то хочу сам її виправити. Якраз цим я зараз і займаюся. Я хочу працювати з промоутером, який, крім організації поєдинків, буде хорошою людиною в плані ділової етики ", - заявив Джаррелл Міллер, чиї слова цитує The Ring.

Джаррелл Міллер fightnews.info

Він додав, що відтепер він збирається діяти в своїх інтересах, не покладаючись на менеджера:

"У мене зараз судовий розгляд з Дмитром Салітою. Я хочу кращих умов для моєї кар'єри і мого здоров'я. Не хочу, щоб ці хлопці мене турбували. Працюю над угодою з новими промоутерами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня Міллер повинен був битися в титульному бою з британським чемпіоном Ентоні Джошуа, однак не отримав ліцензію через використання заборонених препаратів.

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