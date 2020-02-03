"Відмовиться": у Джошуа не націлені на бій з Усиком

Британський суперчемпіон Ентоні Джошуа буде готовий відмовитися від чемпіонського пояса WBO, якщо зможе домовитися про проведення бою з переможцем реваншу Уайлдер – Ф'юрі.

За словами промоутера Едді Хірна, його клієнт піде на такий крок і відмовиться від захисту з українцем Олександром Усиком, а потім спробує стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Новини Усик може поставити під загрозу бій із Джошуа

Ентоні Джошуа і Едді Хирн ringpolska.pl

"Якщо він хоче зберегти пояса, то повинен побитися спочатку з Пулєвим, а потім з Усиком. Пояси важливі, але спадщина так само. Тому якщо йому доведеться відмовитися від титулу, щоб боксувати з Уайлдером або Ф'юрі, він зробить це. Ми зробимо все для того, щоб битися з переможцем цього бою", – сказав Хірн в інтерв'ю talkSPORT.

Нагадаємо, наступним суперником Ентоні Джошуа стане болгарський ветеран Кубрат Пулєв, бій з яким британець проведе в травні або червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик дав прогноз на реванш Деонтея Уайлдера і Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 22 лютого.

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