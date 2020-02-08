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9 лютого • оновлено в 03:18
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Ветеран боксу брутально вирубив суперника та виграв чемпіонський пояс

5.1т
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Колишній чемпіон світу 34-річний Луїс Консепсьон (39-8, 28 КО) став володарем "тимчасового" пояса WBA в найлегшій вазі, нокаутувавши Робера Барреру (23-3, 13 КО) на батьківщині в Панамі.

Ветеран програв перший раунд, але зумів перехопити ініціативу та відправити свого суперника в нокдаун у другому. Бій проходив у рівній боротьбі, поки в передостанньому раунді Консепсьон не наніс Баррері нищівного удару з правої. Колумбієць завалився на канвас, але зумів ненадовго встати. Панамський боксер затиснув його біля канатів і продовжив побиття, що змусило суддю зупинити бій і зафіксувати перемогу ветерана технічним нокаутом.

Луїс Консепсьон

Луїс Консепсьон

Tapology

Відзначимо, що дебютний бій у кар'єрі Консепсьон провів у березні 2006 року, а перший тимчасовий титул завоював у вересні 2009-го.

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WBA
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