Ветеран боксу брутально вирубив суперника та виграв чемпіонський пояс

Колишній чемпіон світу 34-річний Луїс Консепсьон (39-8, 28 КО) став володарем "тимчасового" пояса WBA в найлегшій вазі, нокаутувавши Робера Барреру (23-3, 13 КО) на батьківщині в Панамі.

Ветеран програв перший раунд, але зумів перехопити ініціативу та відправити свого суперника в нокдаун у другому. Бій проходив у рівній боротьбі, поки в передостанньому раунді Консепсьон не наніс Баррері нищівного удару з правої. Колумбієць завалився на канвас, але зумів ненадовго встати. Панамський боксер затиснув його біля канатів і продовжив побиття, що змусило суддю зупинити бій і зафіксувати перемогу ветерана технічним нокаутом.

Луїс Консепсьон Tapology

34 year old Luis Concepcion (39-8, 28 KO's) with the TKO-11 of Rober Barrera (23-3) to claim the interim WBA flyweight title in Panama City, Panama



🎥TV Max pic.twitter.com/hl3MVlM3tT - Tim - Boxeo拳闘Boxen бокс มวย Boks拳击Box (@ Hock1717) February 8, 2020

Відзначимо, що дебютний бій у кар'єрі Консепсьон провів у березні 2006 року, а перший тимчасовий титул завоював у вересні 2009-го.

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