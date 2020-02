Ветеран боксу брутально вирубив суперника та виграв чемпіонський пояс

Колишній чемпіон світу 34-річний Луїс Консепсьон (39-8, 28 КО) став володарем "тимчасового" пояса WBA в найлегшій вазі, нокаутувавши Робера Барреру (23-3, 13 КО) на батьківщині в Панамі.

Ветеран програв перший раунд, але зумів перехопити ініціативу та відправити свого суперника в нокдаун у другому. Бій проходив у рівній боротьбі, поки в передостанньому раунді Консепсьон не наніс Баррері нищівного удару з правої. Колумбієць завалився на канвас, але зумів ненадовго встати. Панамський боксер затиснув його біля канатів і продовжив побиття, що змусило суддю зупинити бій і зафіксувати перемогу ветерана технічним нокаутом.

34 year old Luis Concepcion (39-8, 28 KO's) with the TKO-11 of Rober Barrera (23-3) to claim the interim WBA flyweight title in Panama City, Panama



