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17 лютого • оновлено в 23:53
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"Вдарити і "вбити": російський боксер висловився про Усика

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Російський представник важкої ваги Юрій Кашинський висловив упевненість у тому, що українець Олександр Усик уже пристосувався до реалій суперважкої категорії.

На думку боксера, кримчанин продовжує тільки прогресувати, а його найближчий бій із Дереком Чісорою тільки підтвердить це.

Олександр Усик

Олександр Усик

ringside24.com

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"Усик і зараз лише додає. Все нормально у нього. Незабаром в Усика буде поєдинок із Чісорою. Для мене це буде перший його показовий бій у хевівейті. Якщо Олександр пройде Дерека, – а я думаю, що він його пройде, – то все піде нормально. У суперважкій вазі зовсім інший бокс. Мені здається, Усик сам це зрозумів і відчуває. Там навіть через захист можуть ударити і "вбити", – заявив Кашинський в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський промоутер Едді Хірн уже назвав дату і місце проведення бою Усик – Чісора.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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