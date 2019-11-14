Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Напередодні в Москві застрелили триразового чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

Відомого 40-річного спортсмена було вбито біля його будинку на Нахімовському шосе після того, як він вийшов зі свого автомобіля Infinity. Вбивця кілька разів вистрелив у Боляна з пістолета з глушником. Тіло знайшов один із місцевих жителів, який у світлі фар свого авто побачив Ашота, що лежав на асфальті.

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

У мережі було опубліковано відео з місця злочину, на якому зафіксували роботу оперативників і бригади швидкої допомоги.

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OBOZREVATEL пропонує своїм читачам добірку фото бійця, який за свою кар'єру тричі вигравав чемпіонати світу, 17 разів ставав переможцем різних міжнародних турнірів.

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії затримали непереможного бійця UFC, який підозрюється в причетності до викрадення людини.

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