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14 листопада • оновлено в 15:43
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Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

2.4т
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Напередодні в Москві застрелили триразового чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

Відомого 40-річного спортсмена було вбито біля його будинку на Нахімовському шосе після того, як він вийшов зі свого автомобіля Infinity. Вбивця кілька разів вистрелив у Боляна з пістолета з глушником. Тіло знайшов один із місцевих жителів, який у світлі фар свого авто побачив Ашота, що лежав на асфальті.

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

У мережі було опубліковано відео з місця злочину, на якому зафіксували роботу оперативників і бригади швидкої допомоги.

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Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

Вбивство Ашота Боляна: який вигляд мав російський чемпіон світу

Сторінка Ашота Боляна в "Однокласниках"

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Місце
Росія Москва
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