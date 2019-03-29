"Вам треба розуміти": легенда боксу вказав на особливість українця Гвоздика

Легендарний американський промоутер Боб Арум назвав українця Олександра Гвоздика найрозумнішим боксером, із яким йому доводилося працювати.

На думку глави компанії Top Rank, наш співвітчизник завдяки своєму інтелекту відмінно спрацювався з тренером Тедді Атласом.

"Вам треба розуміти, що Олександр Гвоздик – найкращий боксер, в інтелектуальному плані, з яким я колись працював. Він досить розумний для того, щоб витягти дорогоцінні алмази з риторики Атласа. Звичайний боксер не здатен відсіяти всі емоції Тедді", — заявив Арум в інтерв'ю ESPN, повідомляє "Сегодня".

Олександр Гвоздик

Зазначимо, що 30 березня Гвоздик проведе захист чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні офіційно назвали першого суперника українського чемпіона Олександра Усика у суперважкій вазі.

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