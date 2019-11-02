Валуєв дав прогноз на бій Ковальов - Альварес

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Микола Валуєв поділився очікуваннями від поєдинку Сергія Ковальова з Саулем Альваресом.

"Шанси у Ковальова є. Але позитивні моменти будуть у Ковальова в першій половині бою. Звичайно, в США Ковальова можуть засудити. Ставки високі, і вони більше в бік Канело в силу молодості, розкрученості. Мені важко оцінити, чи зможе Сергій витримати темп бою: різниця у віці, втома до кінця бою - це все, на що може сподіватися Альварес. Сумніваюся, що бій закінчиться нокаутом. Варто відзначити, що мала пауза між боями Ковальова наголошує на перемогу Альвареса. Для Сергія це не найкращі умови бою. Альварес давно готується до цього поєдинку, на відміну від Ковальова, який нещодавно провів бій в Челябінську", - цитує депутата Державної думи РФ Чемпіонат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Крашера і Канело відбудеться в суботу, 2 листопада, в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – о 5:30 ранку за київським і о 6:30 ранку за московським часом неділі, 3 листопада.

Напередодні стало відомо, який канал покаже бій Ковальов – Канело, а також були опубліковані букмекерські котирування.

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