Вайт про поразку Повєткіну: він ледве стояв на ногах

Британський супертяж Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) назвав дурною помилкою пропущений удар від Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) після якого опинився в нокауті.

Вайт підкреслив, що з подібними атаками суперників легко справлявся під час спарингів.

"Ні про що не шкодую, це був чудовий бій, і Повєткін здорово себе показав. Знаю, що можу побити його. Суперважка вага сповнена драм, злетів і падінь. Пропущений удар – дурна помилка. На тренуваннях я блокував такі сто разів. Але в єдиний момент, коли мені потрібно було це зробити, я запізнився. Повєткін ледве стояв на ногах, я пресингував його. Але це суперважка вага, таке буває", – цитує британця Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Повєткіна Андрій Рябінський назвав потворними дії підопічного у двобої проти Ділліана Вайта.

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