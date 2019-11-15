В Москві вбили чемпіона світу з боксу: спортивні підсумки 14 листопада

Збірна України з футболу здобула перемогу на останній хвилині над Естонією, а в Москві вбили триразового чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 14 листопада.

Крім того, Василь Ломаченко назвав причину поразки Олександра Гвоздика від росіянина Артура Бетербієва. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Збірна України з футболу на останній секунді перемогла в історичному матчі

У Москві застрелили відомого спортсмена: всі подробиці

Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика в бою з Бетербієвим

Ашот Болян убитий: з'явилося відео з місця розстрілу чемпіона світу

"Путін - х**ло": українські фанати передали привіт Росії на матчі з Естонією

Покарання Тайсона: названі невтішні наслідки для України

Скандал з новою формою збірної Росії: Adidas відповів РФС

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!