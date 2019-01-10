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Усику знайшли несподіваного суперника в Росії

2.4тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик свій наступний поєдинок повинен провести в квітні.

При цьому поки невідомо, в якій ваговій категорії продовжить виступи наш боксер і хто буде його суперником. Со-промоутер Усика Едді Хірн назвав несподіваний варіант для нашого чемпіона. За словами менеджера українця, в нього були контакти з представниками російського напівважковаговика Артура Бетербієва, пише ESPN.

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Олександр Усик і Артур Бетербієв

Олександр Усик і Артур Бетербієв

Чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) готовий кинути виклик Усику та піднятися у вазі. В жовтні Бетербієв успішно захистив свій пояс, нокаутувавши в сьомому раунді британця Калума Джонсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Едді Хірн анонсував наступний бій нашого чемпіона. При цьому суперником українця може стати Олександр Повєткін.

Особа
Олександр Усик
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