Усику поставили ультиматум та відберуть пояс: що відбувається

Для Олександра Усика нинішня весна - один з найтяжчих періодів в кар'єрі, і з кожним днем випробування для українця тільки ускладнюються. Черговий "удар долі" по кримчанину тепер завдає WBA.

WBA зачекалася боїв за свій пояс в крузервейті та зобов'язала Усика провести захист проти росіянина Дениса Лебедєва. У будь-якій іншій ситуації українець без проблем би прийняв виклик і напевно переміг Лебедєва, але не зараз - Усик на порозі дебюту в важковаговиках. Ось тільки ступити на цей "поріг" українцю поки ніяк не вдається...

Що вимагає WBA і чому Лебедєв?

Олександр Усик завоював чемпіонський пояс WBA в крузервейті ще влітку 2018-го (у фіналі Всесвітньої боксерської супер-серії (WBSS)), майже 8 місяців тому. За цей час українець володів поясом без зазіхань, WBA досить довго не піднімала питання про захист, але від регламентних норм нікуди не подітися - на пояс постійно з'являються нові претенденти, опоненти підпирають.

Денис Лебедєв

Денис Лебедєв на сьогоднішній день залишається одним з найвидніших боксерів Росії в крузервейті. Тим більше, для Лебедєва це "справа честі" - пояс вже був у росіянина, але рік тому WBA відібрав його у Лебедєва через відмову брати участь в WBSS. В результаті Дениса оголосили "чемпіоном у відпустці", а WBSS виграв Усик. Тепер же Лебедєв очікувано перший в черзі серед претендентів.

В якій ситуації знаходиться Усик?

Для українського чемпіона поточна весна - напевно найважчий період в кар'єрі, коли доводиться багато чекати та залежати не від себе, а від промоутерів. Ще в грудні було сміливо заявлено, що Олександр перейде в важковаговики, але через 3 місяці після тих слів кримчанину до сих пір не знайшли суперника.

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З імен суперників спливали багато, однак чіткої угоди як і раніше немає. Відомо тільки, що Усик напевно з'явиться на ринзі в рамках вечора боксу в Чикаго 18 травня. Але до цієї дати залишається два місяці, часу на підготовку не так і багато, тому Усику вже, вважай, в "пожежному порядку" шукають суперника (хоча свого часу со-промоутер українця Едді Хірн якось обмовився, що дебют Олександра в хевівейті може відбудуться навіть в червні).

Олександр Усик (праворуч) проти Тоні Белью

В цілому Усик б міг зараз без проблем провести захист бою з Лебедєвим в крузервейті. Але за фактом українець вже пройшов "точку неповернення". Хірн щосили шукає своєму клієнтові суперника, щоб організувати якомога масштабніший бій та завести Олександра на топ-ринок світового боксу. Сам же боксер вже не перший тиждень проводить силові тренування, за словами тренера, нарощуючи міць і вибухову силу, паралельно набираючи й масу під параметри хевівейта. І розвертати процес на 180 градусів, навіть незважаючи на всі невизначеності, Усику буде тільки на шкоду. Дорога українця лежить тільки в одному напрямку.

Що тепер буде з поясом і статусом українця?

Усик втратить пояс (а разом з ним - і статус абсолютного чемпіона світу в крузервейті) - це 99 відсотків ймовірності. Щоб українець поміняв вектор своєї роботи та амбіцій, прийнявши виклик на захист проти Лебедєва, має статися щось неймовірне.

Олександр Усик

В цілому ж це рано чи пізно повинно було трапиться. Усик має відмінні перспективи в хевівейті, але в рамках повноцінної кар'єри в важковаговиках неможливо довго зберігати пояса крузервейта. У таборі українця це прекрасно розуміють, тому незабаром офіційно відмовлять WBA.

До кінця року це чекає Усика і з поясами WBC, WBO та IBF, якими також володіє українець. Але якщо 18 травня кримчанин таки дебютує в хевівейті, та ще й з перемоги, то про втрати титулів крузервейтп вже ніхто й не згадає.

Що далі?

Усик без будь-яких коливань продовжує загальну підготовку до дебюту в хевівейті, щоб бути у всеозброєнні до 18 травня, незважаючи на персону суперника. Хоча з кожним днем все більше сходиться на тому, що Олександр битиметься з камерунцем Карлосом Такамом.

Карлос Такам

За ідеєю, спочатку дебют Усика в важковаговиках планувався з Луїсом Ортісом або Олександром Повєткіним. Але кубинець в результаті відпав і віддав перевагу бою з німцем Хаммером (який вже провів 2 березня), а Повєткін хоч і "назрівав", але в підсумку відмовився. За всіма даними, росіянин до бою з Усиком хоче провести ще проміжний поєдинок, і після нього вже вийти на українця.

Тому Хірн зараз на всіх парах працює з Такамом, який може стати хорошим варіантом для першого бою Усика в хевівейті. Судячи з висловлювань Хірна, Такам був запасним варіантом у промоутера спочатку, адже ще в грудні Хірн обмовився про "ідеальну кандидатуру для дебюту" в особі Такама. Потім були розмови про Міллера, Ортіса, переговори з Повєткіним, але в підсумку все веде до Такама.

Так що з епохою слави Усика в крузервейті пора потихеньку прощатися. І разом з цим сподіватися, що вже скоро українець офіційно отримає Такама в суперники на 18 травня. Отримає і переможе, почавши новий шлях до поясів найвищого ґатунку.

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