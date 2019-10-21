Усику напророкували фіаско у реванші з Гассієвим: спортивні підсумки 20 жовтня

У Росії напророкували фіаско Олександру Усику в надважкій вазі, а український футболіст Роман Зозуля забив приголомшливий гол у Іспанії.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 20 жовтня.
Крім того, в РФ затролили ексгравця "Шахтаря" Ярослава Ракицького. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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