Усику напророкували фіаско у реванші з Гассієвим: спортивні підсумки 20 жовтня

У Росії напророкували фіаско Олександру Усику в надважкій вазі, а український футболіст Роман Зозуля забив приголомшливий гол у Іспанії.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 20 жовтня.

Крім того, в РФ затролили ексгравця "Шахтаря" Ярослава Ракицького. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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