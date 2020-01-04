Головна Новини
4 січня • оновлено в 11:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Усика загнобили в мережі за "православ'я головного мозку у гострій формі"

1.7т
Читати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зробив відверту заяву про Бога, чим викликав потік гнівних коментарів у мережі.

"Знаєте, мені задають питання: "Ось бокс, ти б'єш, але ж ти православний, ти б'єшся..." Я кажу, я не б'юся. Це ж теж створіння Всевишнього. Він же це припустив, створив спорт, щоб люди змагалися там. Я не виходжу в ринг до свого опонента з намірами завдати йому шкоди в життя або його сім'ї. Я виходжу з ним змагатися", - сказав Усик в інтерв'ю Youtube-канала "ВИТРАЖИ: про віру в фарбах ".

Користувачі назвали таку позицію "гострим православ'ям головного мозку", а самого боксера - створiнням російського телевізора.

Усика загнобили в мережі за "православ'я головного мозку у гострій формі"

(С) tribuna.com

Новини
"Дружина зрадила чоловікові з Усиком": з'явилося повне відео "пригод" нашого боксера

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм. Як заявив боксер зустріч з митрополитом справила на нього сильне враження.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
16
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
То-то он загнобленный такой - кто же не расстроится, когда его какие-то дегенераты где-то в соцсетях обгавкали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Лункан Виталий
Лункан Виталий
Эти "гнобители" разве что жену способны загнобить, шавки подзаборные.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги