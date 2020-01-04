Непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зробив відверту заяву про Бога, чим викликав потік гнівних коментарів у мережі.

"Знаєте, мені задають питання: "Ось бокс, ти б'єш, але ж ти православний, ти б'єшся..." Я кажу, я не б'юся. Це ж теж створіння Всевишнього. Він же це припустив, створив спорт, щоб люди змагалися там. Я не виходжу в ринг до свого опонента з намірами завдати йому шкоди в життя або його сім'ї. Я виходжу з ним змагатися", - сказав Усик в інтерв'ю Youtube-канала "ВИТРАЖИ: про віру в фарбах ".

Користувачі назвали таку позицію "гострим православ'ям головного мозку", а самого боксера - створiнням російського телевізора.

(С) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм. Як заявив боксер зустріч з митрополитом справила на нього сильне враження.

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