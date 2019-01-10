Усика ігнорують та відправляють в Росію: що відбувається

Після листопадової перемоги над Тоні Белью фанати Олександра Усика стали чекати від українця тільки одного - початку кар'єри в суперважкій вазі (хевівейт). Але не все так просто у світі великого боксу.

Усик закінчив 2018-й просто чудово, в статусі абсолютного чемпіона крузервейт і з відмінною розкруткою (команда українця почала працювати з відомим британським промоутером Едді Хірном). Тому високі очікування у вигляді дебюту в хевівейт і руху до бою з Джошуа - вельми виправдані. Але на дворі вже січень, і питання з наступними суперником Усика підвисає все більше.

OBOZREVATEL розбирається, що не так в ситуації з подальшою кар'єрою Усика і чого далі чекати українському чемпіону.

Усик прийшов невчасно, у великих хлопців намічається своя бійка

"Є проблеми з підбором суперників для Усика в супертяжах", - не приховує труднощів промоутер Усика Олександр Красюк в інтерв'ю FightNews. І дивуватися тут нема чому - сам Красюк і не обіцяв все і відразу, а ситуація цілком відображає важливість статусів і умов ринку боксерських боїв.

Олександр Усик

Спочатку могло здатися, що Усику не складе труднощів знайти партнера в хевівейт - на бій з зухвалим українцем повинні погодитися багато. Однак топові важковаговики та їхні менеджери мислять інакше - на початок 2019-го у них зовсім інші пріоритети. У нинішній час поступово формуються і визрівають "розбірки" серед топів хевівейт, де кращі кидають виклик кращим і мають намір здобувати великі перемоги.

Серед потенційних найближчих суперників Усика ще недавно були британці Ділліан Уайт і Дерек Чісора, новозеландець Джозеф Паркер, камерунець Карлос Такам, кубинець Луїс Ортіс, а також американець Джарелл Міллер. Про чемпіонів Деонтея Уайлдера та Ентоні Джошуа поки забуваємо. З попередньої шістки промоутер калібру Хірна міг би з будь-яким спокійно організувати бій Усику, але самі боксери поки дивляться на українця зверхньо і не хочуть розмінюватися на бій з дебютантом хевівейт. Сам же Красюк кількома реченнями відмінно охарактеризував ситуацію.

"Паркер і Міллер відмовилися від бою, Такам кинув виклик Чісорі, а Уайт, швидше за все, проведе в квітні бій з Джошуа", - говорить Красюк для FightNews. Розклади більш ніж логічні. У Міллера "високі" амбіції та цілі (аж до бою з Джошуа в найближчому майбутньому), Такам вирішив поліпшити свій рейтинг (в WBC він йде 12-м, а Чісора - 9-м), що дасть можливість камерунцю "набрати вістів". І Чісора, після поразки від Уайта, такий виклик напевно прийме, щоб відновити репутацію.

Ну а Уайт, будучи першим номером рейтингу WBC, вже дозрів для бійки з Джошуа. Уайт, до речі, недавно взагалі відзначився абсурдною заявою: "Усик? Так, він хороший. Але його не знають вболівальники. І він не говорить англійською. Поєдинок з Усиком для мене - це точно не великий бій, а саме великі бої мене цікавлять. Найбільш жорсткі, хардкорні вболівальники боксу, звичайно ж, будуть дивитися бій Уайт - Усик, але виникне проблема з тим, як би продати цю подію максимально великому числу покупців", - цитує британця Vringe.com.

Так в цілому говорять, коли хочуть просто уникнути зустрічі з небажаним суперником. Але невже Уайт боїться Усика? Хоча з іншого боку слова Ділліана чітко підкреслюють ринковий інтерес - всі хочуть якомога кращого статусу своєму бою, щоб продати його якомога вигідніше та заробити побільше.

Ділліан Уайт

З перерахованих вище поки незрозуміла ситуація залишається з Паркером. Спочатку, за словами Красюка, Паркер і його команда відмовилися від бою з Усиком, але сам менеджер Паркера спростував факт відмови. Втім, тут же Хіггінс (промоутер Паркера) говорить, що їм взагалі не надходило жодних пропозицій про бій з Усиком. Може, ще просто не час? Але в цілому Усику поки на варто прицілюватися на бій з кимось із кращих в категорії WBC (як, наприклад, перед боєм Уайта та Чісори думалося, що хтось із цього дуету точно стане суперником українця).

Чому між двох "допінгістів" Повєткін, а не Ортіс

"З хороших опонентів для дебюту Усика в хевівейт залишилися тільки Повєткін і Ортіс. З ймовірністю 70%, хтось із них стане першим суперником Усика в суперважкій вазі", - цитує Красюка FightNews. Команді Усика і самому боксерові для дебюту в хевівейт залишається вибирати вже з тих, хто поки не при ділі. І такими бачаться кубинець Луїс Ортіс і росіянин Олександр Повєткін.

Олександр Повєткін (зліва) в бою з Ентоні Джошуа

В цілому варіанти дуже пристойні, Ортіс взагалі №2 в рейтингу WBC (станом на жовтень 2018 го), так і Повєткін теж не останній. Але все ж ці хлопці сьогодні йдуть у "другій шерензі" важковаговиків, після Джошуа, Уайлдера, Уайта, Паркера і їм подібним. До того ж як і Повєткін, так і Ортіс мають вельми підмочену репутацію - обидва продовжують кар'єру після чималих допінгових скандалів і дискваліфікації (особливо Повєткін). І зараз що росіянин, що кубинець, "відбілюючи" свою кар'єру, "на ура" будуть погоджуватися битися навіть з дебютантом хевівейт в особі Усика.

Більш вірогідним здається Повєткін. Так, через протистояння "Україна-Росія". Як самі промоутери, так і організатори бою з ТВ-компаніями розуміють, що політично напружена атмосфера додатково підігріє і будь-яке спортивно україно-російське протистояння. Бій Усика з Муратом Гассієвим це відмінно продемонстрував, коли не тільки зібрав масу глядачів в день бою, але і забезпечував інтерес протягом декількох місяців напередодні.

Плюс і сам Повєткін, за всіма ознаками, також чимало зацікавлений в хорошому бою, де можна розжитися відразу декількома поясами. "Російський витязь" повністю оклигав від допінгового скандалу 2016-2017 рр., встиг в розкрученому бою "отримати по морді" від Джошуа, і цілком налаштований вирівняти кар'єру хорошим статусним боєм. Усик ж не є для Повєткіна чимось неймовірним, а самі росіяни спробують усіма силами затягнути бій в Росію і добре його розкрутити.

Але час йде, і поки команда Усика думає і шукає, WBА вже зобов'язала українця провести захист свого чемпіонського поясу проти (знову ж, росіянина) Дениса Лебедєва з PutinTeam. Сам Красюк поки утримується від коментарів з цього приводу, а ось в таборі Лебедєва вже "натягують канати" на рингу для бою саме з Усиком.

Денис Лебедєв

"Усик залишиться в першій важкій вазі та збереже титул WBA. WBA випустив резолюцію про те, що Усик і Лебедєв зобов'язані провести бій до 10 березня 2019 року", - передає слова Вадима Корнілова, менеджера Лебедєва, ТАСС. Для Лебедєва такий бій взагалі ласий шматочок, коли на кону буде стояти не один пояс (в тому числі й той, який у росіянина забрали за відмову в участі в WBSS).

Тепер Усик виявився на невеликому роздоріжжі - або дебютувати в хевівейт, але швидше за все з Повєткіним, або залишатися і захищати титули в крузервейт (і знову-таки з росіянином, Лебедєвим). Красюк недавно "заспокоїв" шанувальників українця, що найближчим часом зустрінеться з Хірном і все вирішить. Напевно, рішення буде на користь дебюту в хевівейт, але, можливо, промоутери ще витримають паузу і знайдуть Усику справжнього топ-суперника?