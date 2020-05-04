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4 травня • оновлено в 12:05
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Усик звернувся до українців зі словами про гидоту: спортивні підсумки 3 травня

5.2т
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Боксер Олександр Усик звернувся до українців, а нокаут нашого співвітчизника Сергія Снитюка на турнірі в Таїланді вразив мережу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 3 травня.

Крім того, ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв назвав справжню, на його думку, причину карантину в Україні. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ірина Морозюк Василь Уткін Олександр Алієв Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Значит если на нег "гадость" - обидно. А если он на всю страну "гадости" и хвала агрессору - значит он имеет право. Звёздная болезнь укореняется?
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