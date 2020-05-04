Усик звернувся до українців зі словами про гидоту: спортивні підсумки 3 травня

Боксер Олександр Усик звернувся до українців, а нокаут нашого співвітчизника Сергія Снитюка на турнірі в Таїланді вразив мережу.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 3 травня.
Крім того, ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв назвав справжню, на його думку, причину карантину в Україні. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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