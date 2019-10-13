Побитий Усик звернувся до українців - опубліковано відео

Український суперважковаговик Олександр Усик з пристойними синцями на обличчі після бою записав відео з подякою своїм шанувальникам за підтримку.

"Дорогі друзі, всім доброго ранку! Спасибі всім, хто приїхав, прилетів, приплив, просто прийшов, прибіг. Всім, хто був в залі і підтримував, хто дивився в телевізорі. Всім вам спасибі! За цю підтримку дуже вдячний. Я буду показувати і далі красивий бокс. Фінгал - нічого страшного", - заявив Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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