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Усик звернувся до команди Ломаченка

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Після звістки про те, що абсолютний чемпіон з боксу Олександр Усик визнаний боксером року авторитетним журналом The Ring, українець на своїй сторінці в Instagram звернувся до всіх людей, прічастнім до свого успіху зі словами подяки.

Хочу висловити подяку, всім хто мене підтримує, всім тим людям і організаціям які обрали мене, величезне всім спасибі. І окрема подяка команді Ломаченка. І Анатолій Миколайовичу. Слава Богу за все. 🇺🇦🏆🇺🇦 I want to express my gratitude, to everyone who supports me, to all those people and organizations that have chosen me , thank you very much. And special thanks to the team Lomachenko. And Anatoly Nikolayevich. Thank God for everything. #papachenko #usyk #loma # usyk17 #lomachenko #usykteam #lomus #akblapin #ukraine # p4p #usyksportswear #ringtv

Допіс, Поширення Usyk Aleksandr (@usykaa)

- Хочу висловити вдячність всім, хто мене підтримує, всім тим людям і організаціям які обрали мене, - написав боксер. - Величезне дякую всім. І окрема подяка команді Ломаченка. І Анатолію Миколайовичу. Слава Богу за все.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Василь Ломаченко привітав свого батька і тренера Анатолія з перемогою у престижній номінації – Кращий тренер року за версією The Ring.

На своїй сторінці в Instagram чемпіон світу в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) опублікував пост подяки своєму наставнику.

Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоАнатолій Ломаченко
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