Усик звернувся до команди Ломаченка

Після звістки про те, що абсолютний чемпіон з боксу Олександр Усик визнаний боксером року авторитетним журналом The Ring, українець на своїй сторінці в Instagram звернувся до всіх людей, прічастнім до свого успіху зі словами подяки.

- Хочу висловити вдячність всім, хто мене підтримує, всім тим людям і організаціям які обрали мене, - написав боксер. - Величезне дякую всім. І окрема подяка команді Ломаченка. І Анатолію Миколайовичу. Слава Богу за все.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Василь Ломаченко привітав свого батька і тренера Анатолія з перемогою у престижній номінації – Кращий тренер року за версією The Ring.

На своїй сторінці в Instagram чемпіон світу в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) опублікував пост подяки своєму наставнику.