Усик зробив офіційну заяву про "скасування бою" з Гассієвим

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBO і WBC Олександр Усик спростував інформацію про можливе скасування бою проти Мурата Гассієва.

"Це все неправда. Готові їхати хоч в Антарктиду. Чекайте інформацію, вона скоро з'явиться. У мене є два пояси, і у Мурата є два пояси. Мені потрібен цей бій. Ми чекаємо тільки листи від організаторів WBSS з уточненням, де буде бій. У мене валіза вже зібрана, я готовий їхати в будь-яку точку світу", - сказав Усик в прямій трансляції в своєму Instagram.

Олександр Усик

Нагадаємо, що вирішальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем і росіянином був запланований на 11 травня , але пізніше його перенесли .

Після цього російська сторона усіляким чином намагалася роздобути право на організацію вечора. За словами Абеля Санчеса (тренера Гассіева), поєдинок запланований на 21 липня .

Альберт Сієста, промоутер екс-чемпіона світу WBC у важкій вазі Майріс Бріедіс, розповів про те, що якщо Олександру запропонують 17 млн доларів за бій в Росії, то він можливо погодиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери несподівано змінили ставки на перемогу Олександра Усика у фіналі WBSS.